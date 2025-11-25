Circolari24 LavoroRapporti di lavoro

Lavoro minorile: disciplina, tutele e limiti

di Alessandro Necchio, Martina Rauli e Francesco Gallo

All’interno del diritto del lavoro, la regolazione del lavoro dei minori si presenta come un ambito fortemente protettivo, nel quale prevale una logica di prevenzione e sicurezza. Il legislatore interviene definendo limiti stringenti all’instaurazione e allo svolgimento del rapporto di lavoro, con l’obiettivo di assicurare che l’accesso dei giovani all’attività lavorativa avvenga solo in condizioni compatibili con la loro età e con i percorsi educativi. 

I punti chiave

  1. Bambini e adolescenti
  2. Attività vietate
  3. Orario di lavoro
  4. Rapporto di lavoro
  5. Sicurezza sul lavoro
  6. Sanzioni

