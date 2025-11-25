Sostenibilità aziendale e responsabilità d'impresa

La sostenibilità aziendale rappresenta oggi un asse strategico della gestione d'impresa, incidendo tanto sugli assetti organizzativi quanto sulla catena del valore, sui rapporti con gli stakeholder e sul posizionamento competitivo. Si analizzano le principali dimensioni della sostenibilità, ambientale, sociale e organizzativa, collocandole all'interno di un quadro evolutivo che coinvolge governance, gestione del rischio, responsabilità collettiva, cultura aziendale e partecipazione dei lavoratori. Si esaminano gli strumenti operativi e le iniziative adottate dalle imprese per ridurre l'impatto ambientale, promuovere comportamenti responsabili e orientare le scelte produttive verso modelli circolari ed efficienti. Si approfondisce il ruolo crescente dei dipendenti nelle strategie green e la funzione decisiva della leadership aziendale, con l'obiettivo di restituire una lettura sistemica della sostenibilità come fattore di competitività, continuità operativa e qualità dell'organizzazione del lavoro.