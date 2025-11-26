Ccnl Telecomunicazioni

Le parti sociali hanno sottoscritto l'accordo di rinnovo del Ccnl per il personale dipendente da imprese esercenti servizi di telecomunicazione
In data 11 novembre 2025 tra l'Assotelecomunicazioni – Asstel, Slc-Cgil, Fistel-Cisl e Uilcom-Uil è stata sottoscritta l'ipotesi di accordo per il rinnovo del Ccnl per il personale dipendente da imprese esercenti servizi di telecomunicazione.
Decorrenza e durata
Il presente accordo decorre dalla data di stipula e scade il 31 dicembre 2028 sia per la parte normativa che per la parte economica.
Periodo di prova
Le Parti modificano le durate del periodo di prova di cui all'articolo 15:
Contratto di lavoro a tempo determinato
L'accordo individua...
Argomenti
I punti chiave
- Decorrenza e durata
- Periodo di prova
- Lavoro agile
- Classificazione del personale
- Malattia e infortunio
- Congedo di paternità
- Premio di risultato
- Preavviso di licenziamento
- Sanità integrativa di settore
- Elemento di garanzia retributiva
- Flessibilità oraria e organizzativa
- Aumenti e minimi contrattuali
- Aumenti e minimi contrattuali Parte Speciale CRM/BPO
- Fondo Telemaco