Ccnl Telecomunicazioni

di Studio Associato Paola Sanna e Luca Vichi

Le parti sociali hanno sottoscritto l'accordo di rinnovo del Ccnl per il personale dipendente da imprese esercenti servizi di telecomunicazione

In data 11 novembre 2025 tra l'Assotelecomunicazioni – Asstel, Slc-Cgil, Fistel-Cisl e Uilcom-Uil è stata sottoscritta l'ipotesi di accordo per il rinnovo del Ccnl per il personale dipendente da imprese esercenti servizi di telecomunicazione.

Decorrenza e durata

Il presente accordo decorre dalla data di stipula e scade il 31 dicembre 2028 sia per la parte normativa che per la parte economica.

Periodo di prova

Le Parti modificano le durate del periodo di prova di cui all'articolo 15:

Contratto di lavoro a tempo determinato

I punti chiave

  1. Decorrenza e durata
  2. Periodo di prova
  3. Lavoro agile
  4. Classificazione del personale
  5. Malattia e infortunio
  6. Congedo di paternità
  7. Premio di risultato
  8. Preavviso di licenziamento
  9. Sanità integrativa di settore
  10. Elemento di garanzia retributiva
  11. Flessibilità oraria e organizzativa
  12. Aumenti e minimi contrattuali
  13. Aumenti e minimi contrattuali Parte Speciale CRM/BPO
  14. Fondo Telemaco

