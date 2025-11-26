Ccnl Metalmeccanica (industria)

Le parti sociali hanno siglato l'ipotesi di accordo per il rinnovo del Ccnl per l'industria metalmeccanica e della installazione di impianti
In data 22 novembre 2025 tra Federmeccanica, Assistal, Fim-Cisl, Fiom-Cgil e Uilm-Uil è stata sottoscritta l'ipotesi di accordo per il rinnovo del Ccnl per i lavoratori addetti all'industria metalmeccanica ed all'installazione di impianti.
Decorrenza e durata
Il contratto in commento decorre dal 22 novembre 2025 e scade il 30 giugno 2028.
Nuovi minimi
Le Parti definiscono i nuovi minimi tabellari che, oltre alla dinamica dell'IPCA, vengono incrementati di un'ulteriore componente in considerazione delle innovazioni di efficienza organizzativa...
Correlati
Contrattazione nazionale
Ccnl Telecomunicazioni
di Studio Associato Paola Sanna e Luca Vichi