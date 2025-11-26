Ccnl Metalmeccanica (industria)

ApprofondimentoContrattazione

Le parti sociali hanno siglato l'ipotesi di accordo per il rinnovo del Ccnl per l'industria metalmeccanica e della installazione di impianti

In data 22 novembre 2025 tra Federmeccanica, Assistal, Fim-Cisl, Fiom-Cgil e Uilm-Uil è stata sottoscritta l'ipotesi di accordo per il rinnovo del Ccnl per i lavoratori addetti all'industria metalmeccanica ed all'installazione di impianti.

Decorrenza e durata

Il contratto in commento decorre dal 22 novembre 2025 e scade il 30 giugno 2028.

Nuovi minimi

Le Parti definiscono i nuovi minimi tabellari che, oltre alla dinamica dell'IPCA, vengono incrementati di un'ulteriore componente in considerazione delle innovazioni di efficienza organizzativa...

I punti chiave

  1. Decorrenza e durata
  2. Nuovi minimi
  3. Welfare
  4. Pari opportunità
  5. Contratto a termine
  6. Stabilizzazione a tempo indeterminato
  7. Passaggio di mansioni
  8. Orario di lavoro
  9. Permessi annui retribuiti
  10. Ferie
  11. Malattia
  12. Congedi parentali
  13. Formazione
  14. Quota di contribuzione

