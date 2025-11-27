Il Corriere delle PagheApprofondimento

Rivalutazione TFR, entro il 16 dicembre il versamento dell’acconto

di Gianfranco Nobis

N. 45

Guida al Lavoro

La disciplina e gli esempi di calcolo dell'acconto dell'imposta sostitutiva dovuta dai datori di lavoro sulla rivalutazione del Trattamento di fine rapporto

Scade il 16 dicembre 2025 il termine per il versamento dell'acconto relativo all'imposta sostitutiva prevista dall'articolo 11, comma 3 del Decreto Legislativo n.47 del 18 febbraio 2000, dovuta dai datori di lavoro sulla rivalutazione del Trattamento di Fine Rapporto.

La rivalutazione del trattamento di fine rapporto

Il TFR rientra tradizionalmente nelle retribuzioni differite e per tale ragione viene distinto dalle retribuzioni correnti, le quali vengono liquidate nel periodo di maturazione, o al più tardi, al termine del periodo successivo in caso...

Guida al Lavoro

Argomenti

I punti chiave

  1. La rivalutazione del trattamento di fine rapporto
  2. Imposta sostitutiva: acconto e saldo
  3. Quote di TFR versate a tesoreria
  4. Operazioni societarie
  5. Estinzione del soggetto Cedente (Fusioni)
  6. Prosecuzione dell'attività del Cedente (Cessioni di ramo)
  7. Il calcolo dell'imposta sostitutiva – Acconto e Saldo

Gli ultimi contenuti di Guida al Lavoro