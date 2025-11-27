Rivalutazione TFR, entro il 16 dicembre il versamento dell’acconto

La disciplina e gli esempi di calcolo dell'acconto dell'imposta sostitutiva dovuta dai datori di lavoro sulla rivalutazione del Trattamento di fine rapporto
Scade il 16 dicembre 2025 il termine per il versamento dell'acconto relativo all'imposta sostitutiva prevista dall'articolo 11, comma 3 del Decreto Legislativo n.47 del 18 febbraio 2000, dovuta dai datori di lavoro sulla rivalutazione del Trattamento di Fine Rapporto.
La rivalutazione del trattamento di fine rapporto
Il TFR rientra tradizionalmente nelle retribuzioni differite e per tale ragione viene distinto dalle retribuzioni correnti, le quali vengono liquidate nel periodo di maturazione, o al più tardi, al termine del periodo successivo in caso...
Argomenti
I punti chiave
Ccnl Metalmeccanica (industria)
di Studio associato Paola Sanna e Luca Vichi
Ccnl Telecomunicazioni
di Studio Associato Paola Sanna e Luca Vichi