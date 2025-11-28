Il Corriere delle PagheApprofondimento

Tredicesima mensilità in busta paga

di Cristian Callegaro

N. 45

Guida al Lavoro

La disciplina normativa e contrattuale della gratifica natalizia e l'esempio di Libro unico del lavoro

Con le festività natalizie alle porte è tempo di tredicesima per i lavoratori dipendenti.

La tredicesima mensilità nel libro unico del lavoro

Nell'esempio proposto la gratifica natalizia viene liquidata attraverso un cedolino paga autonomo, che viene elaborato dopo le paghe di novembre e prima della mensilità di dicembre.

Tredicesima mensilità, le regole generali per la quantificazione

La tredicesima mensilità è stata introdotta nell'ordinamento giuridico del nostro paese dal contratto collettivo nazionale di lavoro 5 agosto 1937 (articolo 13), per gli impiegati dell'industria, e solo in seguito – attraverso l'art...

Argomenti

I punti chiave

  1. La tredicesima mensilità nel libro unico del lavoro
  2. Tredicesima mensilità, le regole generali per la quantificazione
  3. Assoggettamento previdenziale e fiscale
  4. Tredicesima e cassa integrazione
  5. Lavoro a domicilio
  6. Operai dell'edilizia
  7. Collaboratori domestici
  8. La tredicesima mensilità nella contrattazione collettiva

