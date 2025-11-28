Tredicesima mensilità in busta paga

La disciplina normativa e contrattuale della gratifica natalizia e l'esempio di Libro unico del lavoro
Con le festività natalizie alle porte è tempo di tredicesima per i lavoratori dipendenti.
La tredicesima mensilità nel libro unico del lavoro
Nell'esempio proposto la gratifica natalizia viene liquidata attraverso un cedolino paga autonomo, che viene elaborato dopo le paghe di novembre e prima della mensilità di dicembre.
Tredicesima mensilità, le regole generali per la quantificazione
La tredicesima mensilità è stata introdotta nell'ordinamento giuridico del nostro paese dal contratto collettivo nazionale di lavoro 5 agosto 1937 (articolo 13), per gli impiegati dell'industria, e solo in seguito – attraverso l'art...
I punti chiave
- La tredicesima mensilità nel libro unico del lavoro
- Tredicesima mensilità, le regole generali per la quantificazione
- Assoggettamento previdenziale e fiscale
- Tredicesima e cassa integrazione
- Lavoro a domicilio
- Operai dell'edilizia
- Collaboratori domestici
- La tredicesima mensilità nella contrattazione collettiva
Ccnl Metalmeccanica (industria)
di Studio associato Paola Sanna e Luca Vichi
Ccnl Telecomunicazioni
di Studio Associato Paola Sanna e Luca Vichi