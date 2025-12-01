I Quadri intermedi e le sfide dell'evoluzione tecnologica: la promozione ed il governo dell'intelligenza artificiale in azienda

La CIU-Unionquadri, come anticipato, è stata recentemente nominata nell' Osservatorio Nazionale sull'Intelligenza artificiale nel mondo del lavoro, piattaforma istituita dal Ministero del Lavoro e delle politiche sociali con l'obiettivo di definire strategie etiche e sostenibili per l'uso dell'IA e monitorarne gli impatti sulle professioni.

In tale ottica i quadri intermedi rappresentano la categoria professionale più qualificata per promuovere gli strumenti di intelligenza artificiale (IA) e l'innovazione...