I quadri intermedi, da un passato storico alle sfide attuali del mercato del lavoro
La disciplina normativa, contrattuale e giurisprudenziale
Con il presente approfondimento si è inteso ricostruire l'evoluzione di un'importante categoria di lavoratori, i quadri intermedi, partendo dalla loro storia, ovvero da quella rappresentanza sindacale che ha lavorato affinché le potenzialità di quei lavoratori con elevata professionalità ricevessero il giusto riconoscimento contrattuale.
Traguardo raggiunto in effetti con la emanazione da parte del Parlamento della Legge 190 del 13 maggio 1985.
Si è inteso altresì raffrontare le antiche sfide che negli...