Infrazioni e sanzioni nel trasporto su strada: approvata la nuova tabella

La nuova tabella ricognitiva di correlazione tra le infrazioni alla normativa dell'UE in materia di trasporto su strada e la normativa nazionale sanzionatoria applicabile è in vigore dal 3 dicembre 2025
Il Decreto del Direttore Generale per la sicurezza stradale e l'autotrasporto del 14 novembre 2025 - pubblicato nella GU n. 268 del 18/11/2025 - in vigore dal 3 dicembre 2025, nel provvedere ad una nuova ricognizione "di correlazione tra le infrazioni alla normativa dell'Unione europea in materia di trasporto su strada" [Allegato I del Regolamento (UE) 2016/403 della Commissione e Allegato III della Direttiva 2006/22/CE del Parlamento europeo e del Consiglio] "e la normativa nazionale sanzionatoria...