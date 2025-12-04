Infrazioni e sanzioni nel trasporto su strada: approvata la nuova tabella

[2] La necessità di rivedere l'Allegato III della Direttiva 2006/22, è derivata essenzialmente dall'entrata in vigore del Regolamento (UE) 2020/1054, che "ha introdotto nuove disposizioni relative alle infrazioni che comportano rischi per la vita o di lesioni gravi o di distorsione della concorrenza nel mercato dei trasporti su strada" (considerando n. 4 della Direttiva delegata 2024/846). Alla Commissione UE è stato pertanto "conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 15 bis della direttiva 2006/22/CE, per modificare l'allegato III al fine di tenere conto degli sviluppi normativi e delle considerazioni relative alla sicurezza stradale" (considerando n. 3 della direttiva delegata 2024/846). Le modifiche all'Allegato III della Direttiva 2006/22/CE, peraltro, non sono soltanto finalizzate ad "includervi le suddette nuove infrazioni", ma anche a ricomprendere nella categoria delle più gravi "le infrazioni in cui il mancato rispetto delle pertinenti disposizioni dei regolamenti (CE) n. 561/2006 e (UE) n. 165/2014 comporta un elevato rischio di morte o gravi lesioni alle persone" (considerando n. 5 della Direttiva delegata 2024/846).