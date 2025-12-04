Apprendistato e inserimento dei giovani nel mondo del lavoro
Nel diritto del lavoro, l’apprendistato rappresenta uno strumento fondamentale di raccordo tra formazione e attività professionale. Tale istituto risponde alla logica di favorire un ingresso graduale e guidato nel mondo del lavoro, attraverso percorsi che coniugano crescita formativa e sperimentazione pratica. Il legislatore interviene definendo finalità, limiti e modalità di svolgimento di tali esperienze, con l’obiettivo di garantire che il processo di inserimento dei giovani avvenga in un quadro...
