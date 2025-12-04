Circolari24 LavoroRapporti di lavoro

Apprendistato e inserimento dei giovani nel mondo del lavoro

di Alessandro Necchio, Francesco Gallo e Alessia Aquila

Nel diritto del lavoro, l’apprendistato rappresenta uno strumento fondamentale di raccordo tra formazione e attività professionale. Tale istituto risponde alla logica di favorire un ingresso graduale e guidato nel mondo del lavoro, attraverso percorsi che coniugano crescita formativa e sperimentazione pratica. Il legislatore interviene definendo finalità, limiti e modalità di svolgimento di tali esperienze, con l’obiettivo di garantire che il processo di inserimento dei giovani avvenga in un quadro...

I punti chiave

  1. Disciplina generale
  2. Requisiti oggettivi
  3. Requisiti soggettivi
  4. Vantaggi contributivi e assicurativi
  5. Apprendistato di primo livello
  6. Apprendistato di secondo livello
  7. Apprendistato di terzo livello
  8. Sanzioni per violazioni relative al contratto di apprendistato

Correlati

Circolari del Sole 24 Ore

Circolari del Sole 24 Ore

Gli ultimi contenuti di Guida al Lavoro