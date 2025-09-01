Lavoratrici madri di due figli, bonus ridotto nel 2025
Per le dipendenti, la somma fra i 480 euro una tantum e le detrazioni Irpef in vigore da quest’anno vale meno della decontribuzione integrale del 2024
Le lavoratrici dipendenti madri di due figli (fino ai 10 anni di età del più piccolo) con reddito entro 40mila euro percepiranno a dicembre di quest’anno un bonus una tantum di 480 euro. Cioè 40 euro mensili moltiplicati per 12 mesi, a patto che abbiano lavorato tutto l’anno. Altrimenti, avranno il bonus corrispondente ai mesi lavorati.
Sommando questa agevolazione introdotta dal decreto Economia (Dl 95/2025, articolo 6) con le detrazioni Irpef che hanno sostituito da quest’anno il taglio al cuneo...