Lavoratrici madri di due figli, bonus ridotto nel 2025

Per le dipendenti, la somma fra i 480 euro una tantum e le detrazioni Irpef in vigore da quest’anno vale meno della decontribuzione integrale del 2024

di Barbara Garbelli e Valentina Melis

Le lavoratrici dipendenti madri di due figli (fino ai 10 anni di età del più piccolo) con reddito entro 40mila euro percepiranno a dicembre di quest’anno un bonus una tantum di 480 euro. Cioè 40 euro mensili moltiplicati per 12 mesi, a patto che abbiano lavorato tutto l’anno. Altrimenti, avranno il bonus corrispondente ai mesi lavorati.

Sommando questa agevolazione introdotta dal decreto Economia (Dl 95/2025, articolo 6) con le detrazioni Irpef che hanno sostituito da quest’anno il taglio al cuneo...

