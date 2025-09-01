Autonome incluse, fuori il comparto domestico
La misura di sostegno al reddito è estesa dal 2025 ad autonome e professioniste. Restano escluse le lavoratrici del comparto domestico e quelle impegnate in prestazioni occasionali
L’articolo 6 del decreto 95/2025 cristallizza la natura transitoria del bonus riservato alle lavoratrici madri: l’obiettivo dichiarato di una decontribuzione strutturale è stato rinviato, complice l’insostenibilità economica dell’intervento in forma generalizzata. Nel frattempo, il beneficio fiscale di cui godono le lavoratrici assunte a tempo indeterminato con almeno tre figli (di cui il minore under 18), ovvero una decontribuzione fino a 3mila euro annui, resta invariato e applicabile ancora fino...