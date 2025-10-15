Contrattazione

Edilizia: nuovi accordi in materia di denunce uniche, welfare e bilateralità

Approvato il documento tecnico per la Due. Per gli operai colpiti da gravi patologie un indennizzo mensile pari al massimale Naspi

di Cristian Callegaro

Le parti sindacali dell’edilizia (settori industriali, artigiani e delle cooperative) hanno siglato, in data 8 ottobre 2025, due importanti accordi che introducono novità significative in materia di gestione amministrativa, welfare dei lavoratori e contribuzione di settore.

Con il primo accordo, è stato approvato il documento tecnico per la Denuncia Unica Edile (Due), al quale tutte le Casse Edili e Edilcasse dovranno attenersi al momento dell’entrata in vigore della nuova trasferta nazionale.

Rimane...

