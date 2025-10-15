Edilizia: nuovi accordi in materia di denunce uniche, welfare e bilateralità
Approvato il documento tecnico per la Due. Per gli operai colpiti da gravi patologie un indennizzo mensile pari al massimale Naspi
Le parti sindacali dell’edilizia (settori industriali, artigiani e delle cooperative) hanno siglato, in data 8 ottobre 2025, due importanti accordi che introducono novità significative in materia di gestione amministrativa, welfare dei lavoratori e contribuzione di settore.
Con il primo accordo, è stato approvato il documento tecnico per la Denuncia Unica Edile (Due), al quale tutte le Casse Edili e Edilcasse dovranno attenersi al momento dell’entrata in vigore della nuova trasferta nazionale.
Rimane...