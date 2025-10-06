ApprofondimentoAgevolazioni

Estensione delle agevolazioni contributive alle navi UE/SEE, i chiarimenti dell'Inps

di Camilla Fino

La circolare INPS disciplina le modalità di fruizione dell'esonero dal versamento dei contributi previdenziali e assistenziali per le imprese di navigazione residenti e non residenti con stabile organizzazione in Italia che impiegano navi iscritte nei registri degli Stati dell'Unione europea o dello Spazio economico europeo, ovvero navi battenti bandiera UE/SEE, adibite esclusivamente a traffici commerciali internazionali nelle attività di trasporto marittimo o assimilate. La base legale è l'art. 41 del D.L. 144/2022 (L. 175/2022) che ha introdotto nel D.L. 457/1997 (L. 30/1998) l'articolo 6-ter, nonché richiamato l'assetto degli aiuti di Stato autorizzato dalla Commissione europea. La Circolare chiarisce i presupposti soggettivi e oggettivi, le condizioni di accesso, la misura e la decorrenza dell'esonero, i profili assicurativi di coordinamento UE, nonché riporta le istruzioni Uniemens e contabili.

Il regime agevolativo del "Registro internazionale" introdotto dal D.L. 457/1997 ha perseguito, sin dall'origine, finalità di sostegno alla competitività della flotta e alla salvaguardia occupazionale della gente di mare, attraverso un combinato di misure fiscali e contributive calibrate sulle peculiarità del trasporto marittimo internazionale. L'evoluzione del diritto UE sugli aiuti di Stato ai trasporti marittimi, unitamente alle decisioni di autorizzazione della Commissione europea intervenute...

  1. Quadro normativo e ratio dell'intervento
  2. Ambito soggettivo: imprese residenti e non residenti con stabile organizzazione
  3. Ambito oggettivo: navi ammissibili, attività di trasporto e servizi assimilati; limiti di cabotaggio
  4. Presupposti assicurativi e coordinamento UE: la regola della bandiera e l'eccezione dell'impresa pagatrice/residenza
  5. Oggetto, misura ed esclusioni dell'esonero contributivo
  6. Condizioni ulteriori: legge regolatrice del contratto di arruolamento, contrattazione collettiva e requisiti di equipaggio
  7. Decorrenza, adempimenti amministrativi e Uniemens
  8. Conformità agli orientamenti marittimi UE e profili finanziari
  9. Conclusioni

