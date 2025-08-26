Il decreto comparti al setaccio delle istruzioni Inps

L'Inps ha provveduto a illustrare il quadro delle disposizioni contenute nel recente Decreto Comparti in materia di ammortizzatori sociali, fornendo le relative istruzioni di natura operativa e contabile.
Con la corposa circolare n. 121 del 13 agosto 2025, l'INPS ha passato in rassegna le disposizioni dettate in materia di ammortizzatori sociali dal Decreto comparti.
Si tratta del D.L. 26 giugno 2025, n. 92 (rubricato "Misure urgenti di sostegno ai comparti produttivi" - G.U. n. 146 del 26 giugno 2025, vigente dal 27 giugno 2025), con cui, inizialmente, il Governo – nel disporre temporaneamente, a determinate condizioni, l'esonero da contribuzione addizionale per le imprese delle aree di crisi industriale...
Argomenti
I punti chiave
- Esonero dalla contribuzione addizionale per le unità produttive di imprese in CIGS che operano nelle aree di crisi industriale complessa
- Misure urgenti a sostegno degli occupati in gruppi di imprese
- Misure di sostegno ai lavoratori in caso di cessione di azienda e di cessazione dell'attività produttiva
- Imprese sequestrate o confiscate
- Le misure in favore della filiera produttiva della moda
- La CIGO per i datori di lavoro appartenenti ai settori edile, lapideo e dell'escavazione
- Disposizioni in materia di cassa integrazione speciale operai agricoli (CISOA)