Indennità da 100 euro erogata direttamente dal datore di lavoro

Per il periodo di imposta 2024 scatta la riduzione del cuneo fiscale anche per la tredicesima mensilità. Lo prevede l’articolo 4 dell0 schema di decreto legislativo approvato il 30 aprile dal Consiglio dei ministri predisposto in attuazione della delega fiscale con il quale si riconosce ai lavoratori dipendenti un’indennità di 100 euro da erogare a gennaio 2025.

L’intervento approvato nei giorni scorsi si inserisce in un percorso di sostegno dello Stato ai salari dei lavoratori dipendenti. La legge...