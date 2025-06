Invitalia, incentivo per nuove imprese a partecipazione giovanile e femminile

L’opportunità

Nell’ultimo decennio l’Italia ha registrato una contrazione del numero di imprese guidate da under 35, anche se alcuni settori (come quello dei servizi alle imprese e dell’agricoltura) mostrano maggiore resilienza con dati in crescita o stabili. Tra le principali difficoltà per l’avvio di nuove imprese si registra l’accesso a risorse finanziarie, oltre che la gestione degli aspetti amministrativi e burocratici. Al contempo, le imprese femminili costituiscono solo il 19% del totale delle attività ...