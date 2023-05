Rifiuto del part-time, possibile il licenziamento per giustificato motivo oggettivo di Valeria Zeppilli

Link utili Cassazione 12244/2023 Sezione Lavoro

Contenuto esclusivo Norme & Tributi Plus Contenuto esclusivo Norme & Tributi Plus







Il rifiuto del lavoratore di trasformare il proprio rapporto di lavoro da tempo pieno a tempo parziale o viceversa, per chiara lettera della legge, non può rappresentare un giustificato motivo di licenziamento. A stabilirlo nella legislazione vigente, più nel dettaglio, è l'articolo 8, comma 1, del decreto legislativo numero 81 del 2015.

Si tratta, tuttavia, di una previsione che va letta con adeguata attenzione, come fatto dalla Corte di cassazione, la quale, in un'ordinanza di qualche giorno fa...