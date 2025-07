Emergenze climatiche e lavoro: il protocollo mette al centro contrattazione collettiva e buone prassi

[1] Per un approfondimento si veda in particolare P. Pascucci, Coronavirus e sicurezza sul lavoro, tra "raccomandazioni" e protocolli. Verso una nuova dimensione del sistema di prevenzione aziendale?, in DSL, n.2-2019, p.98 ss.; A. Maresca, Il rischio di contagio da COVID-19 nei luoghi di lavoro: obblighi di sicurezza e art. 2087 c.c. (prime osservazioni sull'art. 29-bis della l. n. 40/2020), in DSL, n.2-2020, p.1 ss.

[2] Si veda anche S. Dasgupta, et al., Effects of climate change on combined labour productivity and supply: an empirical, multi-model study, The Lancet Planetary Health, 2021; M. El Khayat, et al., 2022, Impatto dei cambiamenti climatici e dello stress termico sulla salute dei lavoratori agricoli: A Scoping Review, Frontiers in Public Health 10, 2022.