Minimale contributivo: scelta del contratto collettivo applicabile e contrattazione di prossimità

[1] Cass. Sez. Un. 11199/2002: il minimale contrattuale retributivo – che deve rispondere al requisito della retribuzione sufficiente e proporzionata – non deve intendersi tuttavia limitato al cd. "minimo retributivo costituzionale ex art. 36 Cost" ossia alla retribuzione minima prevista dal CCNL – paga base, eventuale contingenza, scatti di anzianità- con esclusione degli elementi eccedenti, eventualmente non corrisposti dal datore di lavoro.