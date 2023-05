Trasferibile solo il ramo d’azienda preesistente di Valeria Zeppilli

Cassazione 13655/2023 Sezione Lavoro

Il ramo d'azienda rilevante ai fini dell'applicazione della normativa sul trasferimento prevista dall'articolo 2112 del Codice civile non può che consistere in un'entità economica organizzata che, una volta trasferita, conservi la propria identità. Da questo assunto, la Corte di cassazione (ordinanza 13655/2023) ha concluso che è fondamentale che l'entità produttiva oggetto di trasferimento sia, oltre che funzionalmente autonoma, anche preesistente, in quanto la conservazione non può che interessare...