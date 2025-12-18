Ammortizzatori sociali in costanza di rapporto di lavoro

Gli ammortizzatori sociali sono strumenti fondamentali attraverso cui lo Stato tutela i lavoratori nei momenti di difficoltà economica e occupazionale. Essi hanno lo scopo di garantire un sostegno al reddito a chi perde involontariamente il lavoro o subisce una riduzione dell’attività lavorativa, contribuendo a ridurre le disuguaglianze sociali e a mantenere la coesione della società. In un contesto economico spesso caratterizzato da crisi, cambiamenti tecnologici e instabilità del mercato del lavoro...

Continua a leggere NT+ Lavoro Prova 1 mese da 4,90 € Procedi per attivare l’offerta Ottieni subito Tutta l’informazione giuslavoristica

Contenuti esclusivi sempre aggiornati

Guida al Lavoro digitale

Schede e approfondimenti operativi

Newsletter e Web App

Perché abbonarsi