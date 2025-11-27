Agevolazioni

Assunzioni in settori strategici, bonus under 35 fino a 800 euro mensili

Istruzioni Inps sull’incentivo per chi assume disoccupati entro il 31 dicembre 2025. L’aiuto riservato ai neo imprenditori ed ex disoccupati

di Antonino Cannioto e Giuseppe Maccarone

Tocca terra, anche se solo in parte, uno degli incentivi previsti dall’articolo 21 del Dl 60/2024 (convertito dalla legge 95/24). La norma, entrata in vigore l’ 8 maggio 2024, prevede due diverse tipologie di facilitazioni per chi, in possesso di determinati requisiti, avvia un’attività imprenditoriale in settori strategici per lo sviluppo di nuove tecnologie e la transizione digitale ed ecologica. La prima facilitazione consiste in un esonero dei contributi per le assunzioni di alcune categorie ...

