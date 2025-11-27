Assunzioni in settori strategici, bonus under 35 fino a 800 euro mensili
Istruzioni Inps sull’incentivo per chi assume disoccupati entro il 31 dicembre 2025. L’aiuto riservato ai neo imprenditori ed ex disoccupati
Tocca terra, anche se solo in parte, uno degli incentivi previsti dall’articolo 21 del Dl 60/2024 (convertito dalla legge 95/24). La norma, entrata in vigore l’ 8 maggio 2024, prevede due diverse tipologie di facilitazioni per chi, in possesso di determinati requisiti, avvia un’attività imprenditoriale in settori strategici per lo sviluppo di nuove tecnologie e la transizione digitale ed ecologica. La prima facilitazione consiste in un esonero dei contributi per le assunzioni di alcune categorie ...
