Edilizia, entro marzo domanda per la riduzione dei contributi dovuti nel 2025
Confermata all’11,50% come negli anni precedenti, fruibile fino all’uniemens di competenza febbraio 2026
L’Inps, con la circolare 145/2025 del 21 novembre, ha fornito le istruzioni per fruire della riduzione contributiva in favore delle imprese edili che, anche per quest’anno, è stata confermata nella misura dell’11,50% dal decreto interministeriale (Lavoro-Economia) del 29 settembre 2025. L’operatività si pone in linea con quella degli anni precedenti.
Datori di lavoro aventi diritto
I datori di lavoro interessati al beneficio sono quelli classificati nel settore industria con i codici statistici contributivi da 1.13.01 a 1.13.05 ...
