Bonus mamme 2025, guida operativa all'incentivo

di Barbara Garbelli, Gianluca Pillera, Massimiliano Matteucci

Per il consulente del lavoro e per le HR, il Bonus Mamme 2025 non comporta adempimenti contributivi aggiuntivi, ma richiede una buona capacità di lettura coordinata delle norme, di stima dei redditi e di supporto informativo alle lavoratrici, anche per prevenire errori che possano generare revoche e recuperi

Il Bonus Mamme 2025 rappresenta una misura di integrazione al reddito pensata per sostenere, in via transitoria, le lavoratrici madri con due o più figli. Non si tratta di un esonero contributivo in busta paga, ma di un importo fisso – 40 euro netti al mese – che viene corrisposto direttamente dall'INPS, a domanda, per ogni mese o frazione di mese di attività lavorativa svolta nel corso del 2025.

I punti chiave

  1. Soggetti beneficiari: chi entra e chi resta fuori
  2. Attività lavorativa: tipi di rapporto e gestioni interessate
  3. Il requisito economico: la soglia dei 40.000 euro
  4. Durata del diritto e regole di decorrenza
  5. Importo, pagamento e regime fiscale del bonus
  6. La domanda di Bonus Mamme: contenuti e tempi
  7. Il ruolo gestionale del datore di lavoro
  8. Bonus Mamme 2025
  9. Errori da evitare e controlli
  10. Coordinamento con 2024 e 2026: lettura di prospettiva
  11. Conclusioni: cosa fare subito in studio e in azienda

