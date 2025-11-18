Crediti di lavoro, indice di rivalutazione ottobre 2025

L'indice Istat per il mese di ottobre 2025 utile ai fini del calcolo della rivalutazione dei crediti di lavoro è 121,4
Pubblichiamo gli indici Istat a decorrere dal 2013 da utilizzare per la rivalutazione dei crediti di lavoro.
INDICE ISTAT DEI PREZZI AL CONSUMO PER LE FAMIGLIE DI OPERAI E IMPIEGATI APPLICABILE DAL 1° GENNAIO 2013
Politica retributiva: doveri del datore di lavoro, strumenti di risparmio e crescita
a cura del team Studio Necchio
Politica retributiva: l'inquadramento datoriale e il Ccnl applicabile
a cura del team Studio Necchio
Politica retributiva: la retribuzione come elemento essenziale del lavoro
a cura del team Studio Necchio