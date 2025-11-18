ApprofondimentoRapporti di lavoro

Crediti di lavoro, indice di rivalutazione ottobre 2025

N. 44

Guida al Lavoro

L'indice Istat per il mese di ottobre 2025 utile ai fini del calcolo della rivalutazione dei crediti di lavoro è 121,4

Pubblichiamo gli indici Istat a decorrere dal 2013 da utilizzare per la rivalutazione dei crediti di lavoro.

INDICE ISTAT DEI PREZZI AL CONSUMO PER LE FAMIGLIE DI OPERAI E IMPIEGATI APPLICABILE DAL 1° GENNAIO 2013

