Politica retributiva: la retribuzione come elemento essenziale del lavoro

Una corretta politica retributiva richiede un approccio integrato che consideri le tre dimensioni della retribuzione: diretta, indiretta e differita, oltre alla distinzione fra componenti fisse e variabili, al fine di coniugare equità, sostenibilità e competitività

L'inquadramento aziendale, nonché la conseguente scelta del contratto collettivo da applicare ai rapporti di lavoro, consentono al datore di lavoro di individuare il primo elemento utile alla valutazione del costo del lavoro, ossia la retribuzione da riconoscere ai lavoratori.

La retribuzione rappresenta, accanto alla prestazione lavorativa, il nucleo essenziale del contratto di lavoro subordinato. Essa traduce in termini economici l'obbligazione principale del datore di lavoro e, al tempo stesso, ...

I punti chiave

  1. La retribuzione diretta
  2. La retribuzione indiretta
  3. La retribuzione differita

