Politica retributiva: l'inquadramento datoriale e il Ccnl applicabile

L'individuazione del contratto collettivo nazionale di lavoro (CCNL) applicabile costituisce una delle scelte più delicate per il datore di lavoro, poiché da essa derivano conseguenze giuridiche, economiche e contributive di rilievo

Definire correttamente l'inquadramento datoriale costituisce il primo passo per costruire una politica retributiva coerente, sostenibile e conforme alla normativa. Dalla scelta del contratto collettivo applicabile e del livello d'inquadramento discendono conseguenze dirette non solo sul trattamento economico e normativo dei lavoratori, ma anche sulla competitività e sulla compliance aziendale.

In questa prospettiva, la disciplina retributiva si fonda su un equilibrio tra i principi costituzionali ...