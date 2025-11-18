SpecialiIl Punto

Politica retributiva: l'inquadramento datoriale e il Ccnl applicabile

a cura del team Studio Necchio

N. 44

L'individuazione del contratto collettivo nazionale di lavoro (CCNL) applicabile costituisce una delle scelte più delicate per il datore di lavoro, poiché da essa derivano conseguenze giuridiche, economiche e contributive di rilievo

Definire correttamente l'inquadramento datoriale costituisce il primo passo per costruire una politica retributiva coerente, sostenibile e conforme alla normativa. Dalla scelta del contratto collettivo applicabile e del livello d'inquadramento discendono conseguenze dirette non solo sul trattamento economico e normativo dei lavoratori, ma anche sulla competitività e sulla compliance aziendale.

In questa prospettiva, la disciplina retributiva si fonda su un equilibrio tra i principi costituzionali ...

Argomenti

I punti chiave

  1. Il quadro normativo: i principi di proporzionalità e sufficienza
  2. Normativa generale: Codice civile e Statuto dei lavoratori
  3. La "giusta retribuzione" nella giurisprudenza recente
  4. Ripercussioni dell'individuazione del contratto collettivo
  5. Obblighi derivanti dal CCNL applicato
  6. Scelta del livello e inquadramento: criteri di correttezza e rischi sanzionatori
  7. Spazi di autonomia: la contrattazione integrativa tra vincoli e opportunità
  8. Obblighi di parità retributiva

