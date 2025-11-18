SpecialiIl Punto

Politica retributiva e organizzazione del lavoro

a cura del team Studio Necchio

N. 44

Guida al Lavoro

Ferie non godute, turni mal organizzati e straordinari fuori controllo sono voci da non sottovalutare

Quando si parla di costi del personale, spesso ci si concentra su stipendi e contributi, trascurando aspetti che sembrano marginali ma che, sommati, possono fare la differenza sul bilancio. Ferie non godute, turni mal organizzati e straordinari fuori controllo sono voci che meritano più attenzione di quanta gliene viene dedicata.

Ferie e permessi

La mancata programmazione di un piano di smaltimento con riferimento a ferie e permessi potrebbe comportare un aumento imprevisto del costo del lavoro con conseguente specifico...

Guida al Lavoro

Argomenti

I punti chiave

  1. Ferie e permessi
  2. Turni e straordinari
  3. Lavoro agile

Gli ultimi contenuti di Guida al Lavoro