Legge di Stabilità 2026, rinnovi contrattuali detassati alla prova del libro unico del lavoro

Una prima riflessione attuativa della previsione della norma di cui all'art. 4 del disegno di legge di bilancio 2026 in corso di approvazione
Con il disegno di Legge di Bilancio 2026 l'Esecutivo compie un importante passo in avanti, ed in attesa di attuare la delega prevista dalla Legge n.144 del 26 settembre 2025 in materia di retribuzione dei lavoratori e contrattazione collettiva, definisce con l'articolo 4 (in attesa di future modifiche) che la retribuzione erogata ai lavoratori dipendenti del settore privato nel corso del 2026 per effetto di rinnovi contrattuali intervenuti nel biennio 2025- 2026, sarà soggetta ad imposta sostitutiva...