Ccnl Moda, tessili, chimica, ceramica, decorazione piastrelle terzo fuoco

Le parti sociali hanno sottoscritto un ipotesi di accordo per il rinnovo dei Cnnl per i lavoratori addetti alla Piccola e Media Industria fino a 249 dipendenti del settore Tessile - Abbigliamento - Moda - Calzature - Pelli e cuoio - Occhiali - Giocattoli - Penne, spazzole e pennelli; alla Piccola Industria fino a 49 dipendenti dei settori Chimica e settori accorpati Plastica, Gomma, Abrasivi, Ceramica, Vetro; alla Piccola e Media Industria fino a 249 dipendenti del Settore Decorazione Piastrelle in Terzo fuoco.
In data 21 ottobre 2025 tra Cna Federmoda, Cna Produzione, Cna Artistico e Tradizionale, Confartigianato Moda, Confartigianato Chimica, Confartigianato Ceramica, Casartigiani, Claai e le organizzazioni sindacali Filctem-Cgil, Femca-Cisl, Uiltec-Uil è stata sottoscritta l'ipotesi di accordo per il rinnovo del Ccnl per i lavoratori della piccola e media industria del settore moda, chimica ceramica e decorazione piastrelle in terzo fuoco, mentre il 5 novembre 2025 è stato sottoscritto il verbale integrativo...