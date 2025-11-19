Ccnl Moda, tessili, chimica, ceramica, decorazione piastrelle terzo fuoco

Le parti sociali hanno sottoscritto un ipotesi di accordo per il rinnovo dei Cnnl per i lavoratori addetti alla Piccola e Media Industria fino a 249 dipendenti del settore Tessile - Abbigliamento - Moda - Calzature - Pelli e cuoio - Occhiali - Giocattoli - Penne, spazzole e pennelli; alla Piccola Industria fino a 49 dipendenti dei settori Chimica e settori accorpati Plastica, Gomma, Abrasivi, Ceramica, Vetro; alla Piccola e Media Industria fino a 249 dipendenti del Settore Decorazione Piastrelle in Terzo fuoco.