Attiva la convenzione tra Inps e Regione Siciliana per le indennità dei tirocinanti Gol
All’istituto di previdenza la gestione completa dei pagamenti. In dote oltre 4,3 milioni
Con il messaggio 3452 del 17 novembre 2025 l’Inps comunica la sottoscrizione della convenzione con la Regione Siciliana per la gestione delle indennità a favore dei tirocini formativi extracurriculari previsti dal “Programma Nazionale per la Garanzia di Occupabilità dei Lavoratori”, istituito con il Pnrr e attuato dalle Regioni con specifici provvedimenti.
La Regione Siciliana, tramite apposite delibere attuative, ha individuato la misura dei tirocini extracurriculari come strumento cardine per favorire...
