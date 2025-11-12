Toscana, ultime settimane per costruire il piano di welfare aziendale
Il bando regionale chiuderà a fine dicembre
Il bando “Piani di welfare aziendale per la conciliazione vita–lavoro 2023–2025” di Regione Toscana entra nelle sue ultime settimane di apertura: è attivo da fine 2023 e resterà aperto fino alle ore 12.00 del 31 dicembre 2025, salvo chiusura anticipata per esaurimento delle risorse.
Si tratta di un avviso cofinanziato dal PR FSE+ Toscana 2021–2027, pensato per sostenere le imprese che vogliono migliorare l’equilibrio tra vita privata e lavoro dei dipendenti, con particolare attenzione alla partecipazione...