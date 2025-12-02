Al via le Comunità di pratiche per l’integrazione lavorativa e il contrasto allo sfruttamento
L’opportunità
L’avviso pubblico promosso dal ministero del Lavoro e delle Politiche sociali – Organismo Intermedio del Fondo Asilo, Migrazione e Integrazione – si inserisce nel quadro delle priorità definite a livello europeo e nazionale in tema di inclusione dei cittadini di Paesi terzi e di prevenzione e contrasto dello sfruttamento lavorativo.
La Premessa dell’Avviso evidenzia come, negli ultimi anni, le diverse iniziative finanziate tramite FAMI, FSE+ e altre risorse pubbliche abbiano prodotto un patrimonio...