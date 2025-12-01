Regione Lombardia, aperto il bando competenze per lo sviluppo delle Pmi

L’opportunità

La misura “Competenze per lo Sviluppo” è promossa da Regione Lombardia nell’ambito del Programma Regionale Fesr 2021-2027 (dell’Asse 1 “Un’Europa più competitiva e intelligente”, Obiettivo specifico 1.4 “Sviluppare le competenze per la specializzazione intelligente, la transizione industriale e l’imprenditorialità”, Azione 1.4.1 “Sostegno allo sviluppo delle competenze per la transizione industriale e la sostenibilità delle imprese”) e rappresenta un importante strumento di sostegno alle piccole ...