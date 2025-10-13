Contribuzione dimezzata per i lavoratori ultra 65enni anche se con pensione contributiva
Ministero del lavoro e Inps recepiscono l’orientamento giurisprudenziale che ha ampliato l’applicazione dello sconto in passato riconosciuta solo ai pensionati con sistema retributivo o misto
La riduzione contributiva del 50% per i lavoratori autonomi pensionati ultrasessantacinquenni spetta anche ai titolari di pensione liquidata esclusivamente con il sistema contributivo. Lo ha precisato l’Inps con una comunicazione inviata a tutta le sedi il 13 ottobre 2025, con la quale si riserva di emanare un successivo messaggio con tutte le istruzioni amministrative.
La riduzione è prevista dall’articolo 59, comma 15, della legge 449/1997 il quale prevede che «per i lavoratori autonomi già pensionati...
