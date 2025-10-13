Nuova procedura per la formazione a carico del Fondo trasporto aereo
Cambia anche il codice da utilizzare per il conguaglio dei contributi dovuti
Con l’emanazione del messaggio 3030/2025 del 10 ottobre, l’Inps provvede ad armonizzare le modalità con cui sarà possibile richiedere il finanziamento dei programmi formativi di riconversione e riqualificazione professionale a carico del Fondo di solidarietà del trasporto aereo e del sistema aeroportuale. Le nuove indicazioni aggiornano anche le modalità con cui le imprese interessate potranno effettuare il conguaglio contributivo degli importi effettivamente spettanti, semplificando così i passaggi...
