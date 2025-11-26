Operai agricoli, istruzioni Inps per la rilevazione delle retribuzioni
L’operazione è utile per il calcolo dei contributi e la determinazione della misura delle pensioni
L’Inps, con la circolare 146/2025 del 26 novembre, ha diffuso le istruzioni operative che le Direzioni regionali/Direzioni di coordinamento metropolitano devono seguire per la rilevazione delle retribuzioni medie provinciali per gli operai a tempo determinato e a tempo indeterminato, occupati nei vari settori in cui si articola l’attività del comparto agricolo (articolo 7 della legge 233/1990).
La rilevazione, che deve essere effettuata alla data del 30 ottobre 2025, è utile ai fini del calcolo dei...
