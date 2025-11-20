Contributo ridotto del 50% anche per gli autonomi oltre i 65 anni titolari di pensione contributiva
In caso di domande di riduzione respinte per la motivazione legata al sistema di calcolo della pensione possibile una nuova istanza
Hanno diritto alla riduzione contributiva del 50% dei contributi i lavoratori autonomi pensionati ultrasessantacinquenni anche i titolari di pensione liquidata esclusivamente con il sistema contributivo.
Lo ha precisato l’Inps con il messaggio 3486/2025 del 19 novembre. Si ricorda che l’Istituto aveva già anticipato tale contenuto con una comunicazione del 13 ottobre 2025, nella quale illustrava la nuova regola, riservandosi l’emanazione di un apposito messaggio, ora emanato.
La riduzione in questione...
