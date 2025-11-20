Previdenza

Contributo ridotto del 50% anche per gli autonomi oltre i 65 anni titolari di pensione contributiva

In caso di domande di riduzione respinte per la motivazione legata al sistema di calcolo della pensione possibile una nuova istanza

di Arturo Rossi

Hanno diritto alla riduzione contributiva del 50% dei contributi i lavoratori autonomi pensionati ultrasessantacinquenni anche i titolari di pensione liquidata esclusivamente con il sistema contributivo.

Lo ha precisato l’Inps con il messaggio 3486/2025 del 19 novembre. Si ricorda che l’Istituto aveva già anticipato tale contenuto con una comunicazione del 13 ottobre 2025, nella quale illustrava la nuova regola, riservandosi l’emanazione di un apposito messaggio, ora emanato.

La riduzione in questione...

Correlati

Messaggio

Gli ultimi contenuti di Previdenza