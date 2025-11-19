Rinvio pensione, bonus Irpef esteso anche ai dipendenti pubblici
Incentivo confermato per le forme esclusive dell’Ago anche nel correttivo Irpef Ires. L’agevolazione fiscale nella dichiarazione dei redditi 2025
Confermando quanto già previsto lo scorso luglio durante il suo esame preliminare da parte del Consiglio dei ministri, l’articolo 2 del decreto correttivo Irpef Ires che sarà definitivamente approvato oggi, grazie a una modifica all’articolo 51, comma 2, lettera i-bis del Tuir, stabilisce in via normativa che anche i dipendenti pubblici che rinunciano a versare i contributi a loro carico possono vedersi riconosciuta esentasse tale somma in busta paga come incentivo alla prosecuzione dell’attività...
