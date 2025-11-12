Contributi non versati sanabili senza limite di tempo
La costituzione di rendita vitalizia a carico del lavoratore non è soggetta a prescrizione
Il diritto del lavoratore di chiedere la costituzione di rendita vitalizia con onere interamente a suo carico decorre dal superamento dei 20 anni della prescrizione dei contributi non versati a suo favore dal datore di lavoro e non è soggetto a termine di prescrizione. Questa una delle indicazioni fornite dall’Inps nella circolare 141/2025 con cui ha recepito la sentenza 22802/2025 della Corte di cassazione a sezioni unite che ha ritenuto doversi applicare in sequenza i termini di prescrizione delle...