Lavoratori agricoli, sempre necessario l’accertamento del diritto all’iscrizione negli elenchi
Nei confronti dei provvedimenti di rigetto della prestazione previdenziale da parte dell’Inps centrale il rispetto dei termini di decadenza
Il perimetro delle controversie che interessano le prestazioni spettanti ai lavoratori dipendenti in agricoltura è assai vasto e ruota tutto intorno ai profili della iscrizione e/o registrazione nei cosiddetti elenchi nominativi, circostanza, questa, connessa all’accertamento dell’effettivo svolgimento di attività lavorativa per un numero di giornate minimo in relazione all’accesso alla singola prestazione previdenziale.
Normalmente, in queste situazioni, si contrappongono la pretesa del lavoratore...
Correlati
Sezione Lavoro