In Uniemens il conguaglio delle prestazioni integrative Cigs/Cigo/Ais del Fondo telecomunicazioni

Le novità della release 4.31.1 dell'Allegato Tecnico Uniemens
Il 30 ottobre 2025 l'Inps ha rilasciato l'aggiornamento alla versione 4.31.1 dell'Allegato al Documento tecnico per la compilazione dei flussi delle denunce retributive e contributive individuali mensili Uniemens (release 4.31.1 – documento tecnico 4.31 – schema di validazione 4.31.1).
Le novità introdotte con la release 4.31.1 dell'Allegato Tecnico risultano circoscritte all'Appendice B, nei due rami della DenunciaIndividuale e della DenunciaAziendale per i lavoratori dipendenti del settore privato...