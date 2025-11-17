La comunicazione nel welfare aziendale tra partecipazione e sostenibilità organizzativa

La comunicazione interna non è un mero strumento informativo, ma un veicolo informativo, una vera e propria leva di governance partecipata, idonea a garantire trasparenza, inclusione e sostenibilità dei processi organizzativi, che condiziona l'efficacia giuridica e operativa dei piani di welfare aziendale. Se ne analizzano ruolo, funzione, contenuti minimi e modalità attuative nelle fasi di progettazione, implementazione e monitoraggio, con particolare attenzione alle fasi di attivazione del welfare, con riferimento al coinvolgimento paritetico dei lavoratori e alla coerenza con le logiche di sostenibilità organizzativa, evidenziando come la dimensione comunicativa contribuisca a tradurre i principi costituzionali di partecipazione (art. 46 Cost.) e benessere del lavoratore in strumenti operativi di gestione aziendale.