Lavoratori con disabilità: incentivi all’assunzione e misure di tutela

di Alessandro Necchio, Francesco Gallo e Giulia Grigolin

Quella dei lavoratori diversamente abili è una categoria di dipendenti particolarmente tutelata dal nostro ordinamento. A causa della loro ridotta capacità nello svolgimento di un’attività lavorativa, tali lavoratori possono essere considerati soggetti deboli o comunque svantaggiati. Questa posizione di maggior debolezza la si riscontra sin dalla prima fase di acceso nel mercato del lavoro, dimostrato dal comportamento delle aziende che tante volte rinunciano all’assunzione dei lavoratori con disabilità...

I punti chiave

  1. Il collocamento mirato: i soggetti obbligati
  2. L’esonero parziale e l’esonero autocertificato
  3. Permessi Legge 104 e trasferimento del lavoratore con disabilità
  4. La disciplina dei “ragionevoli accomodamenti”
  5. Periodo di comporto e licenziamenti
  6. Incentivi all’assunzione dei lavoratori con disabilità

