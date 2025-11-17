Contratti & contrattazione collettivaApprofondimento

Ccnl Agenzie di somministrazione di lavoro - La scheda di sintesi

N. 44

Guida al Lavoro

Sottoscritto il Ccnl per i lavoratori dipendenti delle agenzie per il lavoro. Previste novità per: Tfr, malattia, infortunio, maternità, assegno di Integrazione Salariale (AIS), prova, preavviso, apprendistato, procedura di ricollocazione lavoratori a tempo indeterminato, contratto tempo determinato, lavoro stagionale ed ente bilaterale.

Clicca qui per consultare la scheda di sintesi del Ccnl

Guida al Lavoro

Argomenti

Gli ultimi contenuti di Guida al Lavoro