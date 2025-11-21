Via libera alla ricongiunzione tra gestione separata Inps e Casse

Via libera alla semplificazione per il ricongiungimento dei contributi delle diverse gestioni separate, anche quando è coinvolta la gestione separata dell’Inps.

Con una nota amministrativa il ministero del Lavoro ha chiarito che è possibile ricongiungere i contributi verso la gestione separata Inps da altre gestioni previdenziali e dalla gestione separata Inps verso altre gestioni, comprese le casse professionali, nel rispetto delle norme che disciplinano ciascun ente. Fonti dell’Inps fanno sapere...