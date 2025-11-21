Aspettativa sindacale, contributi figurativi anche con dichiarazione retroattiva
Necessario un atto formale di investitura della carica sindacale, Inps non verifica le modalità operative di svolgimento dell’attività
Per consentire l’accredito della contribuzione figurativa in caso di aspettativa sindacale o per cariche pubbliche è ammessa una dichiarazione tardiva del datore di lavoro in assenza del provvedimento originario, supportato però da documentazione dell’epoca che ne confermi la veridicità. Il messaggio Inps 3505/2025 fornisce alcuni chiarimenti sulle regole e sulla documentazione necessaria per riconoscere la contribuzione figurativa ai lavoratori collocati in aspettativa non retribuita per incarichi...