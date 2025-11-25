Concluse le verifiche sulle pensioni Inps collegate al reddito 2023
Gli importi aggiornati saranno in pagamento con la mensilità di dicembre 2025
Nei mesi di ottobre e novembre, l’Inps ha effettuato la ricostituzione massiva delle pensioni interessate dalla verifica delle prestazioni collegate al reddito relative all’anno 2023, in base all’articolo 13, comma 2, della legge 412/1991.
L’istituto, con il messaggio 3524/2025 del 24 novembre, comunica che l’elaborazione centrale è stata completata entro i termini previsti dalla normativa, in base alla quale le azioni di recupero di eventuali pagamenti in eccedenza, effettuati in via provvisoria ...
