Entro ottobre la dichiarazione dei redditi autonomi 2024 incumulabili con la pensione
L’adempimento nei confronti dell’Inps riguarda una platea limitata di persone
I titolari di pensione con decorrenza compresa entro il 2024, soggetti al divieto di cumulo parziale della pensione con i redditi da lavoro autonomo, devono dichiarare all’ente previdenziale tali redditi conseguiti nel 2024, entro il 31 ottobre 2025, data di scadenza della dichiarazione dei redditi relativa al periodo d’imposta dell’anno precedente. L’obbligo di dichiarazione riguarda anche i lavoratori autonomi dei settori sportivi dilettantistici titolari di pensione o assegno di invalidità.
L’Inps...
